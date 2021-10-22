Алек Болдуин заявил, что шокирован "непреднамеренным убийством" оператора на съемках фильма

Алек Болдуин Фото: REUTERS

Американский актер Алек Болдуин сообщил, что шокирован и огорчен трагическим инцидентом в ходе съемок фильма «Раст», в результате которого погибла кинооператор Галина Хатчинс, отметив, что в полной мере сотрудничает со следствием.

«Не хватает слов, чтобы выразить, насколько я шокирован и огорчен в связи с трагическим инцидентом, унесшим жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которой мы глубоко восхищались», - написал актер в своем аккаунте в Instagram, подчеркнув, что «полностью» сотрудничает с полицией в расследовании инцидента для того, чтобы установить, «как произошла эта трагедия».

Болдуин также рассказал, что находится в контакте с родственниками погибшей и выражает готовность оказать поддержку ее семье.

Напомним, Болдуин в ходе съемок случайно убил женщину-оператора и ранил режиссера, выстрелив из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Как сообщается, в пистолете был один боевой патрон. Оператор Алина Хатчинс получила тяжелое ранение и спецавиацией была доставлена в больницу города Альбукерке, но спустя некоторое время она скончалась.