Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире22 октября 2021 22:13

Гражданам Испании вернут штрафы за нарушение режима самоизоляции во время пандемии

Ранее Конституционный суд страны признал противоречащими основному закону некоторые ограничительные меры
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Гражданам Испании вернут штрафы за нарушение режима самоизоляции во время пандемии

Гражданам Испании вернут штрафы за нарушение режима самоизоляции во время пандемии

Фото: Евгения ГУСЕВА

Правительство Испании поручило вернуть граждан оплаченные штрафы, которые были наложены за нарушение карантинных мер, принятых в рамках режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса весной 2020 года.

Как передает агентство Europa Press со ссылкой на источники в кабмине, власти Испании распорядились создать рабочую группу для возвращения средств.

Данное решение было принято после того, как в середине июля этого года Конституционный суд страны признал противоречащими основному закону Испании некоторые ограничительные меры. В частности, речь идет о режиме домашней изоляции.

Напомним, в середине марта 2020 года правительство Испании ввело режим повышенной готовности. Такие меры ограничили передвижение жителей по всей стране. Кроме того, были закрыты школы, спортзалы, кафе, всевозможные развлекательные заведения, и граждане могли выходить из дома только при крайней необходимости.

Жалоба в Конституционный суд была подана крайне правой партией «Вокс», представители которой заявили, что домашняя изоляция противоречила конституции, поскольку для принятия такой строгой меры нужно было введение в стране режима чрезвычайного положения, а не повышенной готовности.