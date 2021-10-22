Гражданам Испании вернут штрафы за нарушение режима самоизоляции во время пандемии Фото: Евгения ГУСЕВА

Правительство Испании поручило вернуть граждан оплаченные штрафы, которые были наложены за нарушение карантинных мер, принятых в рамках режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса весной 2020 года.

Как передает агентство Europa Press со ссылкой на источники в кабмине, власти Испании распорядились создать рабочую группу для возвращения средств.

Данное решение было принято после того, как в середине июля этого года Конституционный суд страны признал противоречащими основному закону Испании некоторые ограничительные меры. В частности, речь идет о режиме домашней изоляции.

Напомним, в середине марта 2020 года правительство Испании ввело режим повышенной готовности. Такие меры ограничили передвижение жителей по всей стране. Кроме того, были закрыты школы, спортзалы, кафе, всевозможные развлекательные заведения, и граждане могли выходить из дома только при крайней необходимости.

Жалоба в Конституционный суд была подана крайне правой партией «Вокс», представители которой заявили, что домашняя изоляция противоречила конституции, поскольку для принятия такой строгой меры нужно было введение в стране режима чрезвычайного положения, а не повышенной готовности.