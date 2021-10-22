«Газпром» и правительство Монголии согласовали маршрут газопровода «Союз Восток» Фото: REUTERS

Правительство Монголии согласовало с «Газпромом» маршрут прохождения магистрального газопровода «Союз Восток», который станет продолжением российского трубопровода «Сила Сибири – 2» и будет поставлять голубое топливо России в Китай.

«Участники совещания согласовали предложенную компанией специального назначения схему прохождения трассы газопровода, которая будет использоваться при разработке ТЭО», - говорится в сообщении холдинга.

Кабмин Монголии также принял ряд мер государственной поддержки реализации проекта трубопровода, среди которых квоты для привлечения иностранной рабочей силы компанией специального назначения «Газопровод "Союз Восток"», а также возможности использования нормативной базы России и «Газпрома» при проектировании и строительстве газопровода.

Напомним, президент России Владимир Путин ещё в 2019 году поручил рассмотреть вопрос поставок газа в Китай через Монголию. В апреле текущего года «Газпром» утвердил анализ проекта строительства трубопровода «Союз Восток» через Монголию, который продолжит российский газопровод «Сила Сибири – 2».