В России за сутки от коронавируса умерли 1 075 человек – максимум с начала пандемии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 1 075 человек, сообщает Оперативный штабе по борьбе с коронавирусом. Таким образом, показатель суточной смертности обновил рекорд.

Днем ранее количество смертей, вызванных коронавирусом, составило 1 064. Общее число жертв COVID-19 в России на сегодняшний день составляет 229 528.

За прошедшие сутки в стране выявлено 37 678 случай заболевания коронавирусом. С начала пандемии в России инфекция была выявлена у 8 205 983 человек. Количество выздоровевших за последние сутки составило 26 077, всего в России от коронавируса выздоровели 7 143 137пациентов.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021. Глава государства отметил, что в стране складывается сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, темпы заболевания растут. Он также подчеркнул, что нельзя допустить ситуации, когда люди не могут попасть в больницу по нескольку часов и суток.