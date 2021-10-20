Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021.

«В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции постановляю установить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», – сказано в тексте указа на сайте Кремля.

В документе отмечается, что власти регионов вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября 2021, а также продлить их после 7 ноября. Кроме того, правительству России поручено предусмотреть предоставление мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса и социально ориентированным некоммерческим организациям, которые понесут наибольшие убытки в связи с нерабочими днями.

Указ вступит в силу со дня его официального опубликования, говорится в документе.

Напомним, российский лидер объявил с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями в связи с распространением коронавируса. Как отметил президент в России складывается сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, темпы заболевания растут. Он подчеркнул, что в стране нельзя допустить ситуации, когда люди не могут попасть в больницу по нескольку часов и суток. Также Путин призвал нарастить объемы тестирования на коронавирус, параллельно совершенствуя тестовые системы.