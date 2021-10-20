Путин сообщил о сложной ситуации с коронавирусом в России Фото: сайт Кремля

В России складывается сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, темпы заболевания растут, сказал президент России Владимир Путин на совещании с правительством страны.

«Ситуация складывается сложная. Темпы распространения выросли, уровень вакцинации граждан остается невысоким, что во многом и предопределяет быстроту распространения инфекции. И наша задача – максимально защитить жизнь и здоровье граждан, минимизировать негативные последствия», – заявил глава государства.

Как отметил российский лидер, в стране нельзя допустить ситуации, когда люди не могут попасть в больницу по нескольку часов и суток, а вместо лечебных учреждений их содержат на аппаратах ИВЛ в каретах скорой помощи. Также Путин призвал нарастить объемы тестирования на коронавирус, параллельно совершенствуя тестовые системы

«Нельзя что-то занижать и приукрашивать. Сегодня это опасно и безответственно. Реальная ситуация все равно видна», – добавил он.

Напомним, Путин объявил с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями в связи с распространением коронавируса.