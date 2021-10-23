Саакашвили потребовалось переливание крови на фоне голодовки Фото: REUTERS

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили сделали переливание крови в тюрьме, в которой сейчас находится политик. По словам личного врача экс-президента Николоза Кипшидзе, после голодовки у Саакашвили оказались плохие анализы крови.

«У него один параметр очень плохой, и мы сделали ему переливание. Переливание прошло хорошо», – рассказал медик в беседе со «Sputnik Грузия».

Как отметил Кипшидзе, переливание прошло «в полевых условиях», поскольку медицинская комната в исправительном учреждении для таких процедур не приспособлена. Саакашвили отказывается от лечения в тюремной больнице, поскольку ему требуется помощь в более подходящих условиях, то есть в клинике, подчеркнул специалист. Тем не менее пока состояние политика оценивается как удовлетворительное.

Как писал сайт kp.ru, ранее девушка политика, депутат Верховной рады Елизавета Ясько, рассказала, что Саакашвили находится в критическом состоянии. По ее мнению, скоро экс-президенту станет еще хуже, и ему потребуется госпитализация.

Напомним, 1 октября 2021 Саакашвили задержали в Грузии. В его отношении возбуждено четыре уголовных дела. По двум уже вынесены вердикты. Так, суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы «за превышение должностных полномочий» по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года. Кроме того, он проходит по делу об убийстве банкира.