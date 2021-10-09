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В мире9 октября 2021 9:22

Депутат Рады назвал арест Саакашвили подарком Путину от спецслужб США

Илья Кива считает, что арест стал своеобразной компенсацией за нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году.
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Украинский депутат назвал арест Михаила Саакашвили подарком Владимиру Путину от спецслужб США

Украинский депутат назвал арест Михаила Саакашвили подарком Владимиру Путину от спецслужб США

Фото: REUTERS

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили подарком российскому лидеру Владимиру Путину от спецслужб Соединенных Штатов.

- А то, что произошло с этим аферистом – это подарок американских спецслужб Владимиру Владимировичу Путину. <…> Ему (Саакашвили) рассказали, что "все у тебя будет в порядке, приезжай". Заманили, создали ему коридор. Потому что у нас все контролирует Госдеп, как в Грузии, так, в общем-то, и на Украине. Поэтому коридор организовали, Миша и поехал, будучи уверенным, что с ним ничего не случится. Вот и все, — сказал Кива в эфире телеканала "Первый независимый".

Депутат считает, что арест Саакашвили стал своеобразной компенсацией за нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году.

Ранее в своем послании президенту Украины Владимиру Зеленскому Саакашвили отметил, что "глубоко тронут" откликом украинского лидера на ситуацию c "незаконным арестом", который "признает только Россия". Также он написал, что "очень любит" Грузию и Украину и гордится "своим скромным вкладом" в производимые украинском лидером реформы в Незалежной. Саакашвили отметил, что высоко оценивает позицию Зеленского в отношении защиты Украины, так как "фактически является личным узником Путина".

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 1 октября Саакашвили задержали на родине. В его отношении возбуждено четыре уголовных дела. По двум уже вынесены вердикты. Так, суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы "за превышение должностных полномочий" по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года. Также он проходит по делу об убийстве банкира.