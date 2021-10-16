Девушка Саакашвили рассказала о его критическом состоянии из-за голодовки

Возлюбленная Михаила Саакашвили рассказала о его критическом состоянии из-за голодовки Фото: REUTERS

Девушка бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, депутат Верховной Рады Елизавета Ясько, рассказала, что политик находится в критическом состоянии.

- Состояние физическое у него плохое, потому что человек голодает уже третью неделю. Он отказывается прекращать голодовку… Тема возвращения гражданина Украины в Украину является очень актуальной, но сейчас многое зависит от грузинской власти. Но это также вопрос, которым активно занимается МИД Украины, — сказала она в эфире телеканала "Украина 24".

Ясько отметила, что скоро политику станет еще хуже, и ему потребуется госпитализация. Она подчеркнула важность того, что Саакашвили нуждается в постоянной медпомощи.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 1 октября Саакашвили задержали на родине. В его отношении возбуждено четыре уголовных дела. По двум уже вынесены вердикты. Так, суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы "за превышение должностных полномочий" по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года. Также он проходит по делу об убийстве банкира.