Женщина, готовившая оружия для Болдуина, оказалась новичком в профессии

Алек Болдуин Фото: REUTERS

Ханна Рид, ответственная за обращение с оружием во время съемок фильма с Алеком Болдуином, только недавно начала работать в этой профессии. Об этом сообщил TMZ.

Как пишет издание, месяц назад Ханна приняла участие в одном из подкастов, где рассказала о своем первом опыте в профессии. Он случился во время съемок картины "Старый путь" с Николасом Кейджем.

Также сообщается, что Ханна Рид является дочерью Телла Рида, популярного оружейника в Голливуде. В частности, он принимал участие в съемках фильмов "Джанго освобожденный" и "Однажды в… Голливуде" режиссера Квентина Тарантино.

Напомним, 21 октября Алек Болдуин во время съемок случайно убил женщину-оператора и ранил режиссера, выстрелив из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Трагедия произошла на съемочной площадке фильма «Ржавчина» (Rust) в штате Нью-Мексико. 42-летняя оператор-постановщик Алина Хатчинс получила тяжелое ранение и спецавиацией была доставлена в больницу города Альбукерке, однако усилия врачей не увенчались успехом, и женщина спустя некоторое время скончалась.