В "Ельцин Центре" ответили на критику экс-солиста "Агаты Кристи" Вадима Самойлова

"Ельцин Центр" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представитель "Ельцин Центра" ответил на негативные высказывания бывшего солиста "Агаты Кристи", музыканта Вадима Самойлова. Об этом сообщил ural.kp.ru.

Напомним, во время музыкального фестиваля "Ночь музыки-2021" музыкант разразился гневной тирадой в сторону либералов. После этого некоторые зрители решили покинуть зал.

Директор фестиваля Евгений Горенбург публично извинился перед сотрудниками и представителями "Ельцин Центра". Он назвал слова Самойлова неуместными и пообещал поговорить со своим другом.

Представитель "Ельцин Центра" отметил, что в своей речи экс-солист "Агаты Кристи" заявил о ненависти к либеральным идеям, а также самой площадке, позволив себе гомофобные высказывания.

- Пришел в гости, нагадил на самом видном месте - вот что сделал вчера музыкант Самойлов. Да, мы, в отличие от него, привержены общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам, среди которых на первом месте - уважение к людям разных взглядов, рас и сексуальной ориентации. И неуважение - к тем, кто оскорбляет и унижает их, — заключили в "Ельцин Центре".

Также сообщили, что из-за случившегося прекращают сотрудничество с организаторами "Ночи музыки".