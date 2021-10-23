Шестерых военнослужащих Иностранного легиона Франции подозревают в сутенерстве

Во Франции шестерых военных подозревают в сутенерстве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шесть военнослужащих Иностранного легиона Франции задержаны по подозрению в сутенерстве. Об этом сообщил телеканал France 3.

При этом информации о национальности задержанных пока нет. Известно только то, что они из Восточной Европы. Задержание произошло в коммуне Ним департамент Гар. Военных обвиняют в "сутенерстве при отягчающих обстоятельствах", "торговле людьми", "отмывании денег" и "участии в преступном сообществе".

Расследование дела началось в ноябре прошлого года, когда в коммуне Сен-Назер задержали украинскую проститутку с большим количеством денег и презервативов. Тогда она призналась, что работает на группу из коммуны Ним.

В 2016 году во французских Альпах снежная лавина накрыла группу из 50 военных иностранного легиона вооруженных сил Франции, которая проходила учения в лагере близ курортного города Вальфрежюс. В результате погибли пятеро солдат. Кроме того, еще шестеро получили травмы: один из пострадавших находится в реанимации после получения переохлаждения.