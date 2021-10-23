На Сицилии вновь началось извержение вулкана Этна

Вулкан Этна Фото: REUTERS

В Италии, на восточном побережье Сицилии, вновь началось извержение вулкана Этна.

Как сообщают местные специалисты, фонтанирование лавы началось примерно в 10:15 утра по местному времени. и продолжалось до 12:20. Фонтанирование характеризовалось несколькими обвалами на восточных сторонах кратера, которые породили пирокластические потоки - горячие турбулентные лавины рыхлого лавового материала, чрезвычайно быстро движущегося и разрушительного.

Извержение вызвало пеплопады в районах Пьедимонте и Лингуаглосса. Местные жители стали активно делиться видео и фото происходящего в Сети. На кадрах можно увидеть само извержение и то, как пепел падает на стулья и столы на летних верандах ресторанов.

В феврале 2021 года после извержения Этны потоки лавы спустились по юго-восточному склону вулкана до высоты в две тысячи метров над уровнем моря. Извержение характеризовалось небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб и фрагментов раскаленного шлака. Куски породы обрушились на некоторые населенные пункты, например, на селения Николози, Педара, Маскалучия и Трекастаньи. Это нанесло некоторый материальный ущерб, однако люди не пострадали.