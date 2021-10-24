В России 24 октября 2021 выявлено 35 660 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявили 35 660 новых случаев коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в воскресенье, 24 октября 2021 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как передают в Оперштабе, наибольшее число заболевших снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 5 279. На втором месте по количеству заразившихся остается Санкт-Петербург с показателем 3 297. Тройку замыкает Московская область, где выявили 3 030 инфицированными за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заболевание коронавирусом зафиксировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 8,8 процентов заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 1 072 летальных исхода, а полностью выздоровели 22 784 человека.

Таким образом, по состоянию на воскресенье, 24 октября 2021 года, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 8 241 643. Жертвами инфекции стали 230 600 человек, выздоровел 7 165 921 пациент.