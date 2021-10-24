Случайно застреленная Алеком Болдуином оператор переехала в США к возлюбленному

Галина Хатчинс Фото: REUTERS

Оксана Стефанишина, подруга оператора Галины Хатчинс, которую случайно застрелил актер Алек Болдуин, рассказала, что погибшая переехала в США к возлюбленному.

В разговоре с RT она рассказала, что Хатчинс вышла замуж. Со своим будущим мужем она встретилась в Киеве.

- У них случилась любовь, и после окончания института он приехал за ней. Через два месяца они уже уехали, там поженились, — рассказала Стефанишина.

Она также отметила, что спустя несколько лет после свадьбы у пары родился сын.

Напомним, 21 октября Алек Болдуин во время съемок случайно убил женщину-оператора и ранил режиссера, выстрелив из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Трагедия произошла на съемочной площадке фильма "Ржавчина" (Rust) в штате Нью-Мексико. 42-летняя оператор-постановщик Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и спецавиацией была доставлена в больницу города Альбукерке, однако усилия врачей не увенчались успехом, и женщина спустя некоторое время скончалась.