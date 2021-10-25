Петр Бирюков: На вылетных магистралях в Москве высадят более 16 тысяч деревьев и кустарников

До конца осени вдоль вылетных магистралей столицы дополнительно высадят деревья и кустарники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«На восьми улицах и вылетных магистралях запланирована высадка почти 2,3 тысячи деревьев-крупномеров и более 14 тысяч кустарников, - отметил Петр Бирюков. – Взрослые липы, рябины, клены, сирень украсят Алтуфьевское шоссе, улицу Милашенкова, Ломоносовский, Мичуринский, Балаклавский и Ленинградский проспекты, Ленинградское шоссе, Большую Черкизовскую улицу и ТПУ «Лефортово».

По его словам, для создания комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений.

«Озеленение общественных пространств играет огромную роль для городов, особенно такого огромного мегаполиса, как Москва, - отметил Петр Бирюков. - Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там высаживают деревья, кустарники и цветы».

Больше всего крупномерных деревьев появится на Ленинградском проспекте - более 800. Вместе с Ленинградским шоссе он станет абсолютным лидером как по количеству, так и по разным видам деревьев и кустарников.

НА ЗАМЕТКУ

Саженцы для украшения столицы выбирают так, чтобы они могли адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и создавали визуальный облик уличного пространства. Деревья высаживают взрослые - их возраст от 10 до 20 лет и высота 3-7 метров.

Для них заранее готовят посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию. Если дерево или кустарник по каким-то причинам не приживутся, то подрядчик заменит их по гарантии.