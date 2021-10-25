Четыре человека погибли в результате схода лавины с вулкана в Эквадоре Фото: REUTERS

Четыре человека погибли и один гражданин пострадал в результате схода лавины со склона извергающегося вулкана Чимборасо в одноименной провинции на территории центральной части Эквадора. Об этом пишет Agence France-Presse.

По данным издания, в момент случившегося на склоне находились 12 человек. Судьба остальных граждан пока неизвестна.

- На месте ЧП сейчас работает группа экстренного реагирования, <...> в спасательной операции задействован вертолет полиции, - говорится в сообщении на сайте спасательной службы.

Накануне сайт kp.ru писал, как на канарском острове Пальма, где продолжается извержение вулкана, произошло самое мощное землетрясение за последние полтора месяца. Согласно оценке специалистов, магнитуда землетрясения оценивается в 4,9 балла. За последние полтора месяца на острове Пальма произошло несколько десятков тысяч землетрясений, а сейсмическая активность началась за две недели до начала извержения.