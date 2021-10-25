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Общество25 октября 2021 2:42

Вильфанд рассказал о потеплении до 12 градусов в Центральной России до конца недели

Это на три-четыре градуса выше нормы, отметил синоптик
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Вильфанд рассказал о потеплении до 12 градусов в Центральной России до конца недели

Вильфанд рассказал о потеплении до 12 градусов в Центральной России до конца недели

Фото: Иван МАКЕЕВ

В центре Европейской части России прогнозируются теплые ветры с Атлантики, которые приведут к росту температур до 12 градусов. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, это на 3-4 градуса выше нормы.

- Воздушные массы будут приходить с Атлантики, они ни довольно теплые. Температура воздуха со среды будет 7-8 градусов, в дальнейшем будет также теплеть на градус в день. Такая ситуация сохранится до субботы, - рассказал Вильфанд, слова которого приводят РИА Новости.