Вильфанд рассказал о потеплении до 12 градусов в Центральной России до конца недели Фото: Иван МАКЕЕВ

В центре Европейской части России прогнозируются теплые ветры с Атлантики, которые приведут к росту температур до 12 градусов. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, это на 3-4 градуса выше нормы.

- Воздушные массы будут приходить с Атлантики, они ни довольно теплые. Температура воздуха со среды будет 7-8 градусов, в дальнейшем будет также теплеть на градус в день. Такая ситуация сохранится до субботы, - рассказал Вильфанд, слова которого приводят РИА Новости.