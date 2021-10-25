Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2021 3:39

Умер Джеймс Майкл Тайлер, американский актер из сериала "Друзья"

Джеймс Майкл Тайлер умер в возрасте 59 лет
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Умер Джеймс Майкл Тайлер, американский актер из сериала "Друзья"

Умер Джеймс Майкл Тайлер, американский актер из сериала "Друзья"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Джеймс Майкл Тайлер - американский актер, наиболее известный зрителям по роли Гантера, менеджера кофейни из сериала "Друзья" (Friends, 1994-2004). Он скончался на 60-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе.

Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь, пишет TMZ со ссылкой на представителя актера. Речь идет о раке, с которым Тайлер боролся на протяжении последних четырех лет.

- Мир знал его как Гантера <...>, а близкие - как актера, борца с раком и любящего мужа, - приводит издание слова представителя семьи.