Умер Джеймс Майкл Тайлер, американский актер из сериала "Друзья" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Джеймс Майкл Тайлер - американский актер, наиболее известный зрителям по роли Гантера, менеджера кофейни из сериала "Друзья" (Friends, 1994-2004). Он скончался на 60-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе.

Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь, пишет TMZ со ссылкой на представителя актера. Речь идет о раке, с которым Тайлер боролся на протяжении последних четырех лет.

- Мир знал его как Гантера <...>, а близкие - как актера, борца с раком и любящего мужа, - приводит издание слова представителя семьи.