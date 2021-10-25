«Почта России» будет доставлять посылки москвичам с помощью роботов-беспилотников

Роботы-роверы будут доставлять посылки москвичам Фото: Андрей АБРАМОВ

Жителям Москвы будут доставлять посылки с помощью роботов-беспилотников «Яндекса». Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».

- На первом этапе 36 роверов будут осуществлять доставку из 27 отделений в Москве. Воспользоваться услугой можно будет через приложение «Почты» на Android, на старте стоимость составит 1 рублей, — цитирует сообщение РБК.

Сначала такая доставка будет осуществляться из четырех отделений в районе Хамовники, позже к ним будут подключены еще 23 отделения около станций метро «Белорусская», «Сокол», «Аэропорт», «Цветной бульвар» и других районов.

Пользователи смогут отслеживать статус доставки и местонахождение робота на карте. На телефон придет уведомление, когда ровер прибудет к подъезду пользователя. Далее на телефон придет проверочная СМС с кодом, который нужно будет ввести в приложении. После этого крышка робота откроется и посылку можно будет забрать.

Напомним, в конце прошлого года «Яндекс» запустил беспилотную доставку еды. Для того, чтобы оценить работу робота-курьера необходимо выбрать ровера при оформлении заказа в приложении «Яндекс.Еда», после чего робот заберет ваш заказ из ресторана и доставит по указанному адресу. В приложении также можно отслеживать местоположение ровера. Чтобы забрать заказ, нужно открыть крышку робота, и сделать это может заказчик со своего смартфона.