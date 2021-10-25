Семь россиян задержаны в Турции по подозрению в поджоге леса

Российских туристов задержали в Турции по подозрению в поджоге леса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генконсульство России в Турции сообщило, что семерых российских туристов задержали по подозрению в поджоге леса.

- Генконсульство подтверждает факт задержания 23 октября правоохранительными органами Турции группы российских туристов, совершавших поход по маршруту "Ликийская тропа" в окрестностях Антальи. Согласно информации, полученной в местном жандармском управлении, семь российских граждан были задержаны по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа. В соответствии с местным законодательством органами правопорядка с привлечением присяжного переводчика был составлен протокол дачи показаний подозреваемых и свидетелей по делу, — цитирует сообщение дипмиссии РИА Новости.

Сообщается также, что сотрудник генконсульства встретился с задержанными и объяснил им суть предъявленных обвинений. Местный суд принял решение заключить россиян под стражу в качестве подозреваемых в неумышленном поджоге леса. Генконсульство запросило у местных властей официальную информацию о произошедшем.

Сами туристы опубликовали пост в социальных сетях, в котором утверждают, что во время прогулки увидели пожар и позвонили в экстренные службы. Однако после этого их задержали местные жители, которые вызвали полицию. По словам россиян, предоставленные им адвокаты даже не владеют английским языком.