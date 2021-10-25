В России 24 октября 2021 выявлено 37 930 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки зарегистрировали 37 930 новых случаев коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в понедельник, 25 октября 2021 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как передают в Оперштабе, наибольшее число заразившихся снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 7 778. На втором месте по количеству заболевших остается Санкт-Петербург с показателем 3 127. Тройку замыкает Московская область, где выявили 2 693 инфицированными за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заболевание COVID-19 зарегистрировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 9 процентов заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 1 069 летальных исходов, а полностью выздоровели 20 690 человек.

Таким образом, по состоянию на понедельник, 25 октября 2021 года, общее число заболевших коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России возросло до 8 279 573. Жертвами инфекции стали 231 669 человек, выздоровел 7 186 611 пациент.