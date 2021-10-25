Сын Светличной утверждает, что не подавал заявление о пропаже матери в полицию Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сын заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной Алексей Ивашов рассказал "Газете.ru", что не подавал заявление в полицию о пропаже матери.

"Я не знаю ничего. Ничего я не подавал. Я не знаю, где моя мама находится, потому что я с ней не общаюсь", - заявил он изданию.

При этом, источник kp.ru, знакомый с ситуацией сообщил, что 24 октября 2021 года в 22 часа 27 минут сын 81-летней актрисы обратился в отдел ОМВД России по району Богородское города Москвы и сообщил, что Светличная не выходит на связь с 21 октября 2021 года.

Полиция осмотрела место жительства Светланы Светличной, порядок вещей в квартире не нарушен. Проводится проверка.

Алексей Ивашов в разговоре с "Пятым каналом" отказался от комментариев относительно ее пропажи и потребовал денег за сведения о матери.

"Это стоит денег! Денег стоит моя информация! Не надо никакой помощи!", - заявил он продюсерам издания.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ситуация усложнена ещё и тем, что Светлана Светличная страдает старческой деменцией и могла попросту забыть свой адрес.