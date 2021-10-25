Шавкат Мирзиеев выиграл президентские выборы в Узбекистане

Шавкат Мирзиёев Фото: Facebook

Шавкат Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана. Действующий глава государства набрал 80,1 процентов голосов. Об этом сообщили в Центризбиркоме Узбекистана.

Как сообщалось, выборы президента в Узбекистане состоялись в минувшие воскресенье, 24 сентября. На пост главы государства претендовали пять кандидатов, в том числе действующего президента Мирзиёева. Для победы необходимо было набрать более 50 процентов голосов избирателей. Порог явки составляет 33 процента. В республике открыто 9 925 избирательных участков. Всего в Едином электронном списке избирателей числится около 19,9 миллиона человек.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Шавката Мирзиеева с убедительной победой на выборах президента Узбекистана. В ходе разговора также был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие отношений.