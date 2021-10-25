Рогозин не исключил участие NASA в проекте новой орбитальной станции Фото: пресс-служба "Роскосмоса"

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что готов обсудить с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США участие в проекте новой орбитальной станции.

«У нас есть предложение на этот счет, я готов завтра нашим партнерам об этом рассказать», – сказал глава «Роскосмоса» на 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае.

По словам Рогозина, он также готов обсудить с NASA программу совместных полетов российских космонавтов и американских астронавтов.

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев рассказал, что новая российская орбитальная станция будет модульной, построенной по принципу конструктора ЛЕГО с возможностью наращивания новыми блоками.

Как писал сайт kp.ru, Рогозин заявлял, что российская орбитальная станция сможет вечно находиться на орбите.