Михаил Дегтярев: самолёты «Байкал» будут создавать в Комсомольске-на-Амуре

Михаил Дегтярев заявил, что правительство региона не боится браться за решение сложных вопросов. Фото: правительство Хабаровского края.

В Комсомольске-на-Амуре начнут производить новейшие легкие многоцелевые самолеты «Байкал». Завод по их производству будет расположен возле района Дземги. В этом же микрорайоне расположен цех, где осуществляется сборка Sukhoi Superjet 100.

Впервые о планах по производству самолетов «Байкал» заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в день празднования 83-летия со дня образования региона.

- Хабаровский край планирует увеличить свою мощность по авиастроению, расширив линейку гражданской авиации до малой авиации. Мы не намерены останавливаться на этом и не боимся при поддержке федерального центра браться за решение самых сложных вопросов, - сказал глава региона Михаил Дегтярев.

Новое производство не только позволит расширить финансовые возможности края, транспортную и коммунальную инфраструктуры, но и создать свыше двух сотен новых рабочих мест.

Запуск серийного производства ЛМС-901 «Байкал» планируется начать с 2024 года. Проект воплотят в жизнь в рамках долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.