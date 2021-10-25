За выброс мебели россиянам грозит штраф в 2 000 рублей

За неправильный выброс крупногабаритного мусора россиян могут оштрафовать на 2000 рублей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Россиянам напомнили, на сколько их могут оштрафовать за неправильное выбрасывание крупногабаритных отходов. Юрист Ольга Митева и руководитель регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Валерий Мамчур рассказали об этом РИА Новости.

Если вы просто вынесли крупногабаритный мусор на помойку, вас могут оштрафовать на сумму до 2000 рублей.

"Штраф для граждан составляет от 1 до 2 тысяч рублей, за повторное нарушение в течение года – от 2 до 3 тысяч рублей», - объяснила Митева.

Сфотографировать лежащий на помойке холодильник, велосипед или диван и сообщить в полицию или другие госорганы могут и экологические активисты, и просто неравнодушные прохожие или соседи. На глазок определять, является ли предмет, который вы хотите выбросить, крупногабаритным, лучше не надо, лучше не полениться и измерить его. Крупногабаритным отходом считается любой предмет, длина которого, ширина или высота окажутся более полуметра.

О том, как правильно выбросить предмет, если он оказался крупногабаритным рассказал Валерий Мамчур. Такой мусор можно выбрасывать только на специально оборудованную площадку, оттуда его вывезет оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Если такой площадки поблизости нет, на оператора можно жаловаться властям, но неправильно выбрасывать телевизоры и диваны все равно нельзя.

А вот здесь на kp.ru можно более подробно узнать, как отличить крупногабаритный мусор от строительного и как правильно выбрасывать и тот, и другой.