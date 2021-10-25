26 процентов россиян, знающих о сериале «Игра в кальмара», хотели бы его запретить

Каждый четвертый из россиян, кто хоть что-то знает об "Игре в кальмара", за то, чтобы запретить сериал в России. Фото: кадр из фильма "Игра в кальмара".

Среди россиян, которые хотя бы в общих чертах что-то знают о корейском сериале «Игра в кальмара», 26 процентов считают, что в России его надо запретить. Это следует из данных опроса, посвященного этому нашумевшему сериалу, которые 25 октября опубликовал ВЦИОМ.

Половина респондентов ничего не слышала об этом сериале. 47 процентов знают об «Игре в кальмара», причем 26 процентов знают только название сериала, но не представляют, о чем он. Среди тех, кто знает об «Игре в кальмара», только 35 процентов посмотрели более одной серии. 10 процентов посмотрели одну серию, у 12 процентов просмотр «Игры в кальмара» в планах, а 43 процента не собираются тратить на нее свое время.

26 процентов среди тех, кто что-то знает о сериале или хотя бы слышал его название, 26 процентов согласны, что в России его надо запретить. При этом 29 процентов считают, что «Игру в кальмара» запрещать не надо, а 31 проценту это безразлично.

40 процентов тех, кто знает о сериале, допускают, что сцены жестокости и насилия могут спровоцировать всплеск жестокости и насилия у зрителей «Игры в кальмара». Среди респондентов, представляющих старшее поколение, такого мнения придерживаются 71-91 процент.

Корейский девятисерийный сериал-триллер «Игра в кальмара» стал самой популярной и одной из самых обсуждаемых новинок 2021 года. Интернет разразился фейерверком мемов по мотивам сериала, а в Краснодаре местный специалист по компьютерной графике «вывел» персонажей «Игры в кальмара» на улицы города.