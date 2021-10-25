Путин дал российское гражданство Наталии Орейро и ее сыну

Путин дал российское гражданство Наталие Орейро и ее сыну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро, а также ее сыну Мерлину Атауальпе Орейро.

«Принять в гражданство Российской Федерации…Орейро Иглесиас Наталию Марису, родившуюся 19 мая 1977 в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине», – говорится в указе, размещенном на сайте правовой информации.

Как писал сайт kp.ru, в июне этого года Наталия Орейро записала поздравление с Днем России на русском языке.

Ранее представитель певицы Вивиана Стальоне сообщила, что актриса попросила гражданство РФ. По словам Орейро, она не планирует жить в России, однако стремится получить гражданство в качестве признательности за любовь россиян.