Пираты испугались российских моряков в Атлантике и передумали захватывать судно

В Атлантике российские моряки спасли судно от пиратов. Фото: Минобороны РФ

В Гвинейском заливе Атлантического океана 25 октября экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" смог предотвратить захват пиратами гражданского судна. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Все началось с того, когда российский корабль зафиксировал сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция", следовавшего под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун.

Фото: Минобороны РФ

- Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке. Экипаж контейнеровоза после подачи сигнала бедствия, в соответствии с инструкцией, укрылся в машинном отделении, - сказано в сообщении военного ведомства.

Сразу же после получения сигнала с российского судна вылетел на помощь вертолет Ка-27ПС с морской пехоты. Однако во время подлёта воздушного судна пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости устремились в сторону берега.