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Политика26 октября 2021 1:41

На Украине нежелание граждан вакцинироваться списали на "информационную войну" России

Секретарь СНБО Алексей Данилов обвинил Россию в нежелании украинцев вакцинироваться от коронавируса
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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На Украине нежелание граждан вакцинироваться списали на "информационную войну" России

На Украине нежелание граждан вакцинироваться списали на "информационную войну" России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что настрой среди украинцев против вакцинации от коронавируса связан с введением России "информационный войны" с Киевом.

- К большому сожалению, мы сегодня находимся в состоянии информационной войны с российской стороной. Мы четко понимаем, что те люди, которые на сегодняшний день работают против нашей страны, они и тему коронавируса разворачивают таким образом, что у нас есть большое влияние, - заявил украинский представитель в эфире телеканала ICTV.

Накануне Данилов рассказывал, что Украина начинает входить в пик новой волны эпидемии коронавируса, число умерших от ковида в стране грозит достичь 1 тысячи человек в сутки. Во второй половине сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. А с 15 октября в "красную" зону попала Херсонская область.