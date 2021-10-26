На Украине нежелание граждан вакцинироваться списали на "информационную войну" России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что настрой среди украинцев против вакцинации от коронавируса связан с введением России "информационный войны" с Киевом.

- К большому сожалению, мы сегодня находимся в состоянии информационной войны с российской стороной. Мы четко понимаем, что те люди, которые на сегодняшний день работают против нашей страны, они и тему коронавируса разворачивают таким образом, что у нас есть большое влияние, - заявил украинский представитель в эфире телеканала ICTV.

Накануне Данилов рассказывал, что Украина начинает входить в пик новой волны эпидемии коронавируса, число умерших от ковида в стране грозит достичь 1 тысячи человек в сутки. Во второй половине сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. А с 15 октября в "красную" зону попала Херсонская область.