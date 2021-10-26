Премьер Молдавии назвала фальшивыми сообщения о соглашении Energocom с украинским "Нафтогазом" Фото: Олег ЗОЛОТО

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица опровергла сообщения СМИ о рамочном соглашении между "Нафтогазом Украины" и молдавской госкомпанией Energocom о поставках до 700 миллионов кубометров газа при необходимости.

- Это неправда. Появилось сообщение, которое необходимо рассматривать как ложное, - сказала она в интервью телеканалу PRO TV.

Ранее сообщалось, что Молдавия заключила контракт о закупке газа у польской компании PGNiG. Пробный транш составит миллион кубометров топлива, сообщает пресс-служба правительства страны. Молдавия впервые закупила топливо у альтернативного источника.