Дубль Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Оттаву" Фото: REUTERS

Хоккейная команда "Вашингтон Кэпиталз" одержала победу над "Оттавой Сенаторз" в результативном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра команд на льду завершилась со счетом 7:5 в пользу "Вашингтона".

В составе победителей отличился Ти Джей Оши (7-я минута, 12-я и 40), он стал автором хет-трика. Также дубль оформил российский спортсмен Александр Овечкин (37, 51), еще по голу в ворота соперников удалось забить Нику Джексену (14) и Джону Карлсону (16).

У "Оттавы" смогли забросить хоккеисты Дрейк Батерсон, Джош Норрис и Крис Тирни.

Также российский защитник "Кэпиталз" Дмитрий Орлов записал на свой счет результативную передачу. Голкипер Илья Самсонов отразил 32 броска из 37. Что касается защитника "Оттавы" Артема Зуба, то он тоже стал автором одного ассиста, а вот Никита Зайцев завершил матч с показателем полезности "-3".