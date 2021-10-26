Глава МИД Японии выразил обеспокоенность из-за совместных проходов кораблей России и Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Токио по дипломатических каналам выразило Москве и Пекину обеспокоенность в связи с недавним совместным проходом кораблей Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая через проливы Цугару и Осуми.

По словам главы дипведомства, японская сторона пристально следим за действиями России и Китая близ государства.

- Что касается проходов через проливы Цугару и Осуми российскими и китайскими кораблями, то это первый такой случай. Мы пристально следим за действиями России и Китая близ Японии. по дипломатическим каналам мы выразили нашу обеспокоенность обеим сторонам, - рассказал министр журналистам во время пресс-конференции.

При этом он добавил, что Японии намерена продолжить вести активные переговоры с Москвой по различным проблемам, в том числе обсуждать территориальный вопрос.