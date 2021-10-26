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В мире26 октября 2021 6:36

Глава МИД Японии выразил обеспокоенность из-за совместных проходов кораблей России и Китая

По его словам, Токио продолжит переговоры с Москвой по различным проблемам, в том числе по территориальному вопросу
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Глава МИД Японии выразил обеспокоенность из-за совместных проходов кораблей России и Китая

Глава МИД Японии выразил обеспокоенность из-за совместных проходов кораблей России и Китая

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Токио по дипломатических каналам выразило Москве и Пекину обеспокоенность в связи с недавним совместным проходом кораблей Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая через проливы Цугару и Осуми.

По словам главы дипведомства, японская сторона пристально следим за действиями России и Китая близ государства.

- Что касается проходов через проливы Цугару и Осуми российскими и китайскими кораблями, то это первый такой случай. Мы пристально следим за действиями России и Китая близ Японии. по дипломатическим каналам мы выразили нашу обеспокоенность обеим сторонам, - рассказал министр журналистам во время пресс-конференции.

При этом он добавил, что Японии намерена продолжить вести активные переговоры с Москвой по различным проблемам, в том числе обсуждать территориальный вопрос.