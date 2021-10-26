Американские журналисты назвали провалом политику Байдена в отношении России

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Слабость американского лидера Джо Байдена стала причиной провала внешней политики США в отношении России, пишут обозреватели Рассел Берман и Рики Гилл в статье для National Interest.

По их оценке, президент Соединенных Штатов проиграл Кремлю по двум ключевым направлениям. Во-первых, Байден не помешал достроить "Северный поток – 2".

"Его администрация оказалась неожиданной удачей для Москвы, а энергетическая политика — первым провалом", - утверждают журналисты.

Берман и Рассел уверены, что о втором ключевом поражении Байдена говорит реакция РФ на обращение к странам Средней Азии по поводу возможности базирования американских войск.

"Россия дала понять, что не потерпит размещения военных объектов США в Узбекистане или Киргизии", - говорится в статье.

Обозреватели посчитали унизительным для американских военных поступившее из Москвы предложение о возможном их размещении на российских базах. По словам Бермана и Рассела, при предшественнике Джо Байдена Дональде Трампе подобное было сложно себе представить.