60% жителей Финляндии считают Россию военной угрозой

Жители Финляндии стали хуже относиться к России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Финляндии стали значительно хуже относиться к России, свидетельствуют данные опроса национального Аналитического центра деловой жизни, опубликованные в крупнейшей финской газете Helsingin Sanomat.

Так, если в 2012 году к РФ положительно относились 63% жителя страны, то сейчас только 34%. Негативно воспринимают соседнюю страну 45% финнов, тогда как девятью годами ранее – 30%.

Одна из причин такого изменения отношения – это страх вторжения российских войск в страну. Так, 60% респондентов признались, что видят в России военную угрозу.

Опрос проводился с марта по апрель 2021 года. В нем приняли участие свыше 2 тысяч человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Финляндии Саули Ниинисте во время своего выступления на семинаре, посвященном 60-летию национального Института внешней политики, призвал западные страны изменить свою политику по отношению к России. В частности, он считает необходимым начать выстраивать диалог с Москвой.