Три человека погибли в ДТП с фурой под Москвой

Легковушка протаранила заднюю часть грузовика / Фото: очевидцы

Три человека погибли, ещё четверо пострадали в столкновении Lada Largus с грузовиком Scania, во вторник, 26 октября. Об этом kp.ru сообщили очевидцы с места происшествия.

По их словам, авария произошла в Раменском районе на 149 км ЦКАД. Семиместный легковой автомобиль протаранил заднюю часть фуры, которая двигалась по автодороге в попутном направлении.

В легковушке находились семь человек. От полученных травм погибли двое взрослых и один ребенок. Еще четыре человека, находившиеся в "Ладе", госпитализированы с телесными повреждениями различной тяжести.

Как ранее писал сайт kp.ru, днем 25 октября на участке Ленинградского шоссе в Московской области столкнулись рейсовый автобус и четыре машины. ДТП произошло в районе деревни Черная Грязь в Солнечногорском округе. В результате пострадали шесть человек.