Полиция ликвидировала подпольные казино в Мытищах и Санкт-Петербурге

Подпольные казино ликвидированы в Мытищах и Санкт-Петербурге Фото: Юрий СОКОЛОВ

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подпольные казино в подмосковных Мытищах и Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

- Пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр. Сотрудники полиции установили и при участии Росгвардии задержали двух предполагаемых организаторов противоправной деятельности и восемь их сообщников, — цитирует Волк ТАСС.

По ее словам, два заведения в Мытищах работали под видом букмекерских контор и в своих помещениях показывали видео спортивных соревнований. Полиция изъяла около 100 единиц игрового оборудования, компьютеры, «флешки», документы и прочее.

Казино в Санкт-Петербурге находилось в квартире, где одна комната была оборудована под игровой зал, а вторая для отдыха посетителей. Отмечается, что средний месячный оборот нелегального заведения составлял несколько миллионов рублей.