Глава Минприроды Александр Козлов и губернатор Василий Орлов обсудили строительство дамб в Приамурье

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и губернатор Василий Орлов обсудили строительство защитных дамб в Приамурье. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область получит из федерального бюджета 4,6 млрд. рублей на возведение трех дамб - в селах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково. Строительство защитных гидротехнических сооружений в регионе 26 октября обсудили министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и губернатор Амурской области Василий Орлов. Ранее глава Минприроды сообщил, что дополнительное финансирование на строительство дамб получат шесть регионов Дальнего Востока.

По словам Василия Орлова, Амурская область готова приступить к реализации проекта уже в следующем году.

- В августе заключен контракт на выполнение инженерных изысканий и внесение изменений в проектную документацию. Предварительная стоимость строительства составляет 5,6 млрд. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4,6 млрд. рублей. Мы готовы к реализации этого проекта с 2022 года, - рассказал губернатор.

Глава Минприроды России Александр Козлов подчеркнул, что в первую очередь дамбы будут возводиться в районах, ежегодно страдающих от наводнения.

- В следующем году будет завершено проектирование, а в 2023 - 2024 годах регион обеспечит строительство объектов. Моя позиция, я на этом буду настаивать, что в первую очередь нужно строить объекты, которые каждый год оказываются в зоне подтопления; нужно заканчивать с повторением одного и того же из года в год. И это касается не только Амурской области, но и других дальневосточных регионов, которые получат дополнительное финансирование именно на строительство необходимых дамб, - отметил Александр Козлов.

Кроме Амурской области дополнительные средства из федерального бюджета выделяются на строительство гидротехнических сооружений в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край), селе Ленинское (Еврейская автономная область), в Уссурийске (Приморский край), в Улан-Удэ (Республика Бурятия), в Чите (Забайкальский край). Все эти объекты необходимы для защиты населённых пунктов от паводков. Их список обсуждался на совещании, которое председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел в конце июля в Южно-Сахалинске. Премьер-министр тогда одобрил предложение главы Минприроды о дополнительном финансировании для регионов. Всего на дальневосточные дамбы из федерального бюджета выделяется 9 миллиардов рублей.

Александр Козлов напомнил, что расходование бюджетных средств будет жестко контролироваться.

- Мы будем сразу работать с прокуратурой, чтобы надзорный орган держал на контроле расходование бюджетных средств, - сообщил глава Минприроды РФ.

За последние годы в дальневосточных регионах России было построено 11 гидротехнических сооружений. Строители возвели более 44 километров инженерной защиты. Тем не менее, Приамурье ежегодно страдает от наводнений. В этом году Амурская область пережила паводок, оказавшийся самым масштабным за последние восемь лет.