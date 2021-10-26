Студенты школы «Останкино» пожаловались на отчисления из-за лайков в Instagram

Учащиеся школы «Останкино» пожаловались на отчисления из-за лайков в Instagram Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Студенты «Высшей школы кино и телевидения «Останкино» в Москве пожаловались на отчисления из образовательного учреждения из-за лайков в социальной сети Instagram.

По словам одной из учащихся, студенты лайкнули комментарий в официальном аккаунте школы, где к учебному заведению были предъявлены претензии. В частности, пользователь был возмущен отменой занятий и напоминал о серьезной сумме, которую студенты платят за обучение в школе.

Некоторые из тех, кто лайкнул комментарий, получили сообщение от администрации школы.

- Вы поддержали абсолютно отвратительный комментарий о Школе…. О Школе, которая старается делать для вас максимум возможного и невозможного. Это мерзко, — гласит текст сообщения.

После этого четыре студентки сообщили, что их пропуска в школу заблокированы. Также сообщается, что администрация образовательного учреждения не выходит с ними не связь.