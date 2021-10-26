Собянин заявил о росте заболеваемости коронавирусом в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве остается напряженной, число заражений за последнюю неделю заметно выросло, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Рост серьезный, но эти показатели ниже, чем за прошлый период, потому что большое количество людей вакцинировалось – это влияет на тяжесть заболевания», – сказал глава Москвы на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По словам Собянина, количество заболеваний за неделю увеличилось на 14%, госпитализированных с коронавирусом – на 10%. В настоящее время, отметил мэр, в стлицчных больницах заняты 12,5 тысячи коек. Как отметил градоначальник, власти Москвы увеличат количество центров экспресс-тестирования на COVID-19 до 50, что позволит выявлять вирус на ранних стадиях.

Собянин добавил, что темпы вакцинации в столице выросли в четыре раза по сравнению с августом 2021.

Как писал сайт kp.ru, в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в российской столице вводится ряд временных ограничений. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 28 октября по 7 ноября 2021 в Москве устанавливаются нерабочие дни. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций, кроме самых необходимых. Запрет касается сфер торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, развлечений, кино. Аптеки и продовольственные магазины продолжат свою работу.