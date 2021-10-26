Взрыв произошел в многоквартирном жилом доме в Балтийске

За взрывом последовало возгорание / Кадр из видео

В многоквартирном жилом доме в Балтийске пятиэтажке на улице Ушаково во вторник, 26 октября, произошел взрыв газа, сообщает "КП-Калининград" со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, взорвался бытовой газ на первом этаже здания. После этого произошло возгорание.

"Предположительно, хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на площади 50 квадратных метров", - уточнили ТАСС в пресс-служба МЧС России.

По словам местных жителей, некоторым жильцам пришлось выпрыгивать из окон второго этажа и сбрасывать детей, чтобы не задохнуться от дыма. Снизу их ловили.

Как ранее писал сайт kp.ru, вечером в понедельник, 25 октября, в жилом доме в Набережных Челнах в квартире четвертого этажа произошел мощный взрыв. В результате было разрушено несколько квартир на двух этажах.