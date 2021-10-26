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Общество26 октября 2021 15:36

С начала 2021 года почти 9 тысяч многодетных семей Кубани получили право на краевой материнский капитал

Поддержку предоставлена в рамках нацпроекта «Демография»
Павел ЧЕРНЫШОВ
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О поддержке многодетных семей рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Забота и внимание к тем, кто в этом особенно нуждается, помощь семьям с детьми – главные приоритеты социальной политики в регионе. В рамках нацпроекта «Демография» выдаем региональный материнский капитал. В 2021 году на эти цели мы направили 549,6 млн рублей. Право на него уже получили более 8,8 тыс. многодетных семей. Родители смогут улучшить жилищные условия, направить деньги на обучение детей», – рассказал Вениамин Кондратьев.

Помимо федерального материнского капитала, который выплачивается при рождении первенца, на Кубани действует региональная мера поддержки. Сейчас размер краевого маткапитала составляет 134128 рублей. Его выдают однократно при рождении или усыновлении третьего либо последующих детей.

Губернатор отметил, что за последние пять лет число многодетных на Кубани выросло в полтора раза. Сегодня 86 тысяч семей воспитывают порядка 300 тысяч детей.