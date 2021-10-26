Солист группы "Ляпис Трубецкой" Михалок объяснил, что избил зрителя из-за необходимости поддерживать имидж

Сергей Михалок объяснил, что ударил фаната для поддержки имиджа группы БРУТТО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певец Сергей Михалок, экс-солист группы «Ляпис Трубецкой», который на концерте своего проекта «BRUTTO» в Полтаве ударил зрителя головой, прокомментировал происшествие. Михалок записал видео, в котором рассказал, что ударил человека из-за необходимости поддерживать имидж.

-Это мое рабочее место, люди смотрят. Мы Брутто Ностра, я Михалок. Имидж предполагает файт и все дела. Я тихонечко его боданул. Я не буду отмазываться, «дал бычка» это у нас называется, а на Украине это называется «на Одессу отправил». И пошел дальше концерт вести, - заявил Михалок.

Сергей Михалок утверждает, что ни он сам, ни пострадавший зритель не придали конфликту никакого значения.

-Вообще даже я этому конфликту не придавал никакого значения. Он сидел в зале, я с ним потом разговаривал, он никаких претензий не имел. Вот и все что там было, ребята и девчата, - сказал певец.

Тем не менее после драки экс-солиста на концерте в Полтаве украинская полиция открыла в отношении него уголовное производство по статье «Хулиганство». Музыканту грозит штраф в размере от 8,5 тысячи гривен (немного больше 320 долларов США) или лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, инцидент произошел 20 октября. Сергей Михалок заметил, что один из зрителей задремал на его концерте и начал высмеивать его, а потом пригласил мужчину на сцену, чтобы тот что-нибудь спел. На сцене Михалок после недолгой перепалки ударил зрителя головой в лицо, тот упал. По словам очевидцев, у пострадавшего был разбит нос.