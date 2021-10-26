Видео из квартиры убитого в Москве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» показал СК

СК показал видео из квартиры убитого в Москве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Следственный комитет России опубликовал видео из квартиры на Мосфильмовской улице в Москве, в которой убили бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова, его жену и ребенка.

На кадрах показано, как следователи осматривают жилище убитого и ведут фотосъемку квартиры.

Как писал сайт kp.ru, во вторние, в квартире на Мосфильмовской улице нашли тела мужчины, женщины и их 8-летнего ребенка. Как сообщают в прокуратуре Москвы, все трое – с признаками насильственной смерти.

Позже стало известно, что убитый мужчина – бывший топ-менеджер «Смоленского банка» Михаил Яхонтов. В 2019 году он получил 6 лет колонии за крупную растрату и преднамеренное банкротство. По версии следствия, в начале 2010-х Яхонтов, занимавший пост заместителя управляющего московского филиала банка, был причастен к выдаче кредитов подставным фирмам.