Наталия Орейро поблагодарила россиян после получения гражданства

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро поблагодарила россиян после получения российского гражданства. Его звезде и ее сыну, Мерлину Атауальпе Орейро, присвоил накануне президент РФ Владимир Путин.

Для своих российских поклонников Орейро записала видео на русском языке. Его она опубликовала на своей странице "ВКонтакте".

"Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче", - сказала артистка.

Как ранее писал сайт kp.ru, известный юрист Михаил Алексеев, который разбирает случаи из звездной практики на своем YouTube-канале и в Телеграме, рассказал, какие налоги и льготы получит Наталия Орейро вместе с российским паспортом.