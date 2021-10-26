На юго-западе Москвы загорелся торговый центр

На место выехали 15 пожарных расчетов Фото: Иван МАКЕЕВ

В торговом центре на улице Гарибальди на юго-западе Москвы произошел пожар. Инцидент случился вечером во вторник, 26 октября. Площадь возгорания пока неизвестна.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, с крыши торгового центра идет густой дым, из трубы наблюдался выброс пламени. Из здания эвакуируют людей, находящихся внутри. Всего из ТЦ вывели порядка 50 людей - сотрудников и посетителей. Информации о пострадавших пока не поступало.

По данным агентства, экстренные службы в курсе ситуации. К месту пожара выехали 15 пожарных расчетов. Предполагается, что огонь распространяется по вытяжке внутри стен.

Как ранее писал сайт kp.ru, в административном здании в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Сообщение возгорании в доме 59, корпус 3, по Полюстровскому проспекту поступило на пульт экстренной службы в 6:27 часов утра 25 октября 2021 года. Спасатели сразу же выехали на место.