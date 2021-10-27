Аналитик спрогнозировал укрепление курса рубля до конца 2021 года Фото: Тимур ХАНОВ

Директор филиала БКС Мир Инвестиций, финансовый аналитик Никита Демидов оценил перспективы рубля до конца 2021 года.

В последнее время российская валюта серьезно укрепилась к доллару и евро. Помимо этого, рубль снискал статус одной из самых сильных развивающихся валют.

Аналитик полагает, что укрепление рубля на текущих позициях не завершится. - Рубль, как и другие валюты, зависимые от сырьевых ресурсов, еще преподнесут приятные сюрпризы на фоне энергетического кризиса в мире, — комментирует Демидов Пятому каналу.

Аналитик прогнозирует, что если на российский рынок придут западные инвесторы, то отечественная валюта покажет очень хорошие результаты.

Но это вовсе не значит, что нужно срочно менять доллары. Американская валюта пока надежна для сбережений. Сохранить деньги также помогут государственные облигации. Доходность по ним сегодня поднялась до 7,5% годовых.

Не исключено, что до конца года произойдет еще одно увеличение ключевой ставки ЦБ. Тогда вклады станут еще более привлекательными.

- Но надо понимать, что инфляция в стране в сентябре составила 7-7,5%, поэтому даже самый выгодный вклад — это возможность сохранить текущий статус-кво, а не возможность преумножить сбережения, — подытожил эксперт.

Бычий тренд на российском фондовом рынке продолжится как минимум до конца года. Индексы Мосбиржи к концу 2021-го закроются на отметке 4000–4400 пунктов, РТС — 1950–2000. К концу года курс рубля сохранится близ текущих позиций к доллару и евро: диапазон колебаний составит 68–71 и 78–81 рубль соответственно, пишет газета "Известия".

Тем временем в Минэкономразвития прогнозируют, что в 2022 году доллар будет стоить чуть выше 72 рублей, сообщает ФАН.