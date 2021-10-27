Появилось видео учений российских военных на Камчатке

Учения проходят на Камчатке / Кадр из видео

Военные учения российских войск проходят на Камчатке в среду, 27 октября. О их ходе сообщает журналист kp.ru Евгений Проскуряков с места мероприятия. По его словам, отрабатываются методы противодействия нападению условному противнику с воздуха и с воды. Некоторые моменты учений попали на видео.

Так, зенитчики отрабатывают развертывание пусковых установок ЗРК С-400 "Триумф" для отражения воздушного нападения условного противника.

Отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами войск и сил на северо-востоке России отразил нападение диверсионной группы условного противника. Согласно легенде, диверсанты пытались прорваться на скоростном катере в пункт постоянной дислокации подлодок и повредить ядерный реактор.

Как ранее писал сайт kp.ru, момент спасения контейнеровоза "Люция" из Панамы от пиратов, которые напали на судно в Атлантическом океане, попал на запись. Видео опубликовало Министерство обороны России.