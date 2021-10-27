Роман Вильфанд рассказал, какой будет зима на европейской части России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, когда ждать настоящую зиму в России. Синоптик отмечает, что снег в воздухе и на земле – это две разные истории.

Установление устойчивого снежного покрова в Москве обычно происходит к 28-30 ноября, но бывают и исключения. В истории метеонаблюдений были примеры, когда снег ложился уже с середины ноября, а порой формировался только к середине декабря.

Последнюю неделю октября в Москве и в целом над европейской территорией страны идет сильная циркуляция воздуха, температура и осадки обусловлены притоком воздушных масс из центральных и юго-западных акваторий Атлантики.

Погода будет достаточно теплой, но в ночные часы возможны легкие заморозки. К 28 октября днем воздух прогреется до двухзначных цифр. В таких условиях говорить о снегопаде не приходится.

- До конца этого месяца и в первых числах ноября снега, по нашим прогнозам, не будет. А дальше уже начинаются гадания, но это уже не про нас, - делится с "Российской газетой" Роман Вильфанд.

Можно предположить, что предстоящая зима в европейской части России будет в пределах нормы. Высока вероятность частых оттепелей, а также значительных похолоданий с температурой от минус 20 до минус 25 градусов. Такие показатели прогнозируются в Москвы и соседних областях.

Что касается погоды на текущий день, то 27 октября в Москве и Московской области прогнозируется плюс 6-8 градусов тепла.

Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 12-15 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха около 70%, сообщает РИАМО.

В последние дни октября в Центральном федеральном округе (ЦФО) России погода будет теплой и солнечной.

Финал недели и месяца ожидается по-осеннему комфортным. В пятницу и в выходные антициклон обеспечит жителей Русской равнины солнцем и теплом, пишет газета "Известия".